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پیگیری یک همدلی‌ در تجمعات شبانه مردم

یکی از نکته‌هایی که در قرارهای هر شب مردم در تجمع‌ها بسیار بر آن تأکید شده، کمک به زوج‌های جوان برای تهیه جهیزیه بوده که خبرنگار صدا و سیما یکی از این همدلی‌ها را به تصویر کشانده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۲۱:۳۴
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، همدلی مردم ، تجمع مردمی
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