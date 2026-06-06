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رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: با تلاشهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان مستقر در این پارک، ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای نیروهای متخصص استان ایجاد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یحیی میرزایی اظهار کرد: این شرکتها با ارائه راهکارهای فناورانه در حوزههایی مانند تصفیه، هوشمندسازی و مدیریت منابع، سهم قابلتوجهی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهرهوری صنایع منطقه داشتهاند.
وی افزود: این پارک با تمرکز راهبردی بر حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی و علوم دریایی، نقش محوری در تجاریسازی یافتههای پژوهشی و رفع نیازهای صنایع بزرگ استان نظیر شرکت ملی مناطق نفتخیز، پتروشیمیها و صنعت نیشکر خوزستان ایفا میکند.
میرزایی ادامه داد: پارک علم و فناوری خوزستان با بهرهگیری از مراکز رشد و پردیس تخصصی انرژی، زنجیره تبدیل ایده به محصول را از ثبت اختراع و ساخت نمونه اولیه تا تامین مالی و بازاریابی پشتیبانی میکند.
انعقاد ۵ قرارداد پژوهشی پارک علم و فناوری خوزستان با صنایع
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان بیان داشت: در یک سال گذشته، انعقاد پنج قرارداد پژوهشی مشترک با صنایع استان و برگزاری بوتکمپهای (دورههای فشرده و عملی آموزش مهارتهای تخصصی) هوش مصنوعی در کشاورزی از مهمترین دستاوردهای این مجموعه بوده است.
وی تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی، بازدیدهای میدانی و تعریف پروژههای تقاضامحور، نیازهای واقعی صنعت به شرکتهای فناور و پژوهشگران دانشگاههای استان منتقل میشود.
میرزایی میگوید: این پارک نه تنها پلی میان دانش و صنعت، بلکه موتور پیشران اقتصاد دانشبنیان در جنوب غرب کشور محسوب میشود.
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ادامه داد: این نهاد همچنین برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان را در دستور کار خود قرار داده تا مسیر توسعه فناورانه صنایع جنوب غرب کشور را هموارتر کند.
پارک علم و فناوری خوزستان که از خرداد ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده، با ۵۳۰ شرکت فناور و ۱۷۵ شرکت دانشبنیان، به مهمترین حلقه اتصال میان پژوهش دانشگاهی و نیاز صنایع جنوب غرب ایران تبدیل شده است.