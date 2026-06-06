پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی، آن را یک جهاد اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اهمیت مدیریت مصرف کمتر از دفاع از کشور نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به ناترازیهای انرژی و لزوم همراهی مردم برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی، عصر شنبه ۱۶ خرداد ماه کارگروه مدیریت مصرف انرژی با بسیج اقشار استان کرمان برگزار و به تشریح وضعیت استان و کشور در مصرف انرژی پرداخته شد.
دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این نشست ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری مردم در تعامل با دستگاههای مختلف، مدیریت مناسبی برای مصرف انرژی صورت گیرد و شاهد کمترین خاموشی در بخش خانگی باشیم.
وی ابراز داشت: در حال حاضر کاهش مصرف انرژی در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی اعمال میشود و لازم است با صرفهجویی در استان، این بخشها کمتر آسیب ببیند.
طالبی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مصرف انرژی بهگونهای اعمال شده است که در بخش خانگی با مشکلی مواجه نباشیم، هرچند ظرفیت تولید برق استان تا آستانه مشخصی پاسخگوی نیاز مصرف است.
استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد با تداوم مدیریت مصرف و کاهش میزان مصرف انرژی، نیازی به اعمال برنامه زمانبندی خاموشی در بخش خانگی نباشد.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود در این کارگروه، با تأکید بر اینکه انرژی سرمایهای ملی و پشتوانهای برای توسعه استان و کشور است، اظهار داشت: ایران از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان به شمار میرود و در عین حال یکی از کشورهای پرمصرف انرژی نیز محسوب میشود.
وی افزود: شاید یکی از دلایل بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور، ارزان بودن آن است.
طالبی با بیان اینکه امروز ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی مورد پذیرش همگان قرار گرفته است، اظهار داشت: صرفهجویی به معنای ایجاد محدودیت نیست، بلکه باید با نگاهی هوشمندانه و برنامهریزیشده، برای جبران عقبماندگیها در حوزه تأمین انرژی اقدام کرد.
استاندار کرمان با ابراز نگرانی نسبت به احتمال بحران جدی در حوزه انرژی در صورت عدم مدیریت صحیح مصرف طی ماههای آینده خاطرنشان کرد: هم اکنون فشار کمبود انرژی در واحدهای صنعتی و معدنی کشور است و تاثیرات آن در تولیدات ملی، ارزآوری کشور و اشتغال به جای گذاشته میشود.
طالبی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی، آن را یک جهاد اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اهمیت مدیریت مصرف کمتر از دفاع از کشور نیست.
وی با اشاره به ناترازی موجود در حوزه انرژی افزود: در حال حاضر کشور با ۲۰ هزار مگاوات ناترازی انرژی مواجه است، در حالی که مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به حدود ۴ هزار مگاوات میرسد.
طالبی ادامه داد: احداث نیروگاههای بزرگ حرارتی و سایر واحدهای تولید انرژی نیز در شرایط فعلی به دلیل تحریمها و محدودیت منابع اعتباری با چالشهای جدی روبهرو است.
استاندار کرمان مدیریت مصرف را تنها راهکار مؤثر برای کمک به رفع ناترازی انرژی و عبور از شرایط موجود عنوان کرد و خواستار مشارکت جدی همه بخشها در این زمینه شد.
طالبی با تأکید بر نقش ظرفیتهای مردمی در مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: هر پایگاه بسیج میتواند به یک پایگاه آموزش و ترویج مصرف بهینه انرژی تبدیل شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» نامگذاری شده است و بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه کاهش و مدیریت مصرف انرژی نیز در چارچوب برنامههای تحقق شعار سال دنبال میشود.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: باید مدیریت مصرف انرژی را یک جهاد مقدس بدانیم؛ چرا که هر گام در این مسیر، گامی در جهت جلوگیری از نارضایتی مردم و خنثیسازی زمینههای سوءاستفاده دشمنان از شرایط موجود است.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در جامعه اظهار داشت: گفتمان غالب جامعه باید بر محور مصرف بهینه و صرفهجویی در انرژی شکل بگیرد.
استاندار کرمان با اشاره به نقش این استان در تأمین برق کشور افزود: کرمان در حوزه تولید برق مسئولیتی ملی بر عهده دارد. اگرچه میزان تولید برق استان به اندازه مصرف آن است، اما مسئولیتی در قبال تأمین نیازهای کشور در این حوزه داریم.
وی ادامه داد: نیروگاه شهید سلیمانی متعلق به ایران است و هیچگاه این نگاه وجود نداشته که برق تولیدی آن صرفاً باید در استان مصرف شود.
استاندار کرمان تولید انرژی در استان را در راستای منافع ملی و مصداقی از جهاد ملی دانست و بر ضرورت همراهی همگانی در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.