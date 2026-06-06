امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کودک کش مثل آمریکا

آمریکا و هم پیمانش رژیم صهیونیستی در جنایاتشان صفحه سیاهی به نام کودک کشی وجود دارد. رژیم‌هایی که که کشتن کودکان برایشان بسیار راحت بوده و ابایی از انجام چنین کاری ندارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۲۱:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
خبرهای مرتبط

پیگیری جنایت مدرسه میناب در مجامع بین المللی حقوق کودک

برچسب ها: رژیم کودک کش ، کودک کشی ، جنگ افروزی آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 