کودک کش مثل آمریکا

آمریکا و هم پیمانش رژیم صهیونیستی در جنایاتشان صفحه سیاهی به نام کودک کشی وجود دارد. رژیم‌هایی که که کشتن کودکان برایشان بسیار راحت بوده و ابایی از انجام چنین کاری ندارند.