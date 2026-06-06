به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی گفت: به علت نقص فنی پمپ ۹۰ کیلووات ۵۰_ ۱۲۵شماره ۹ ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی کوی گلستان امیدیه (پاچه کوه)، مسئول گروه تعمیرات آبرسانی به محل اعزام شدند و پس از بررسی و شناسایی مشکل، اقدام به رفع نقص شد.

وی افزود: پمپ شماره ۹ به طور موقت از مدار خارج و نسبت به باز کردن پمپ و تعویض قطعات الکترو موتور، بلبرینگ، کاسه نمد، راه اندازی و ساعت کردن پمپ و همچنین تعویض شافت اقدام شد که با برنامه ریزی مناسب بدون کاهش ذخیره سازی مخزن و با کمترین نوسانات ممکن در شبکه آب شهر، پمپ مذکور مجدداً در مدار آبرسانی قرار گرفت.

درویشی بیان داشت: از شهروندان خواهشمندیم با رعایت صرفه جویی در مصرف آب غیر ضروری، این اداره را در ارائه خدمات مناسب یاری کنند تا بتوانیم فصول گرم سال را با کمترین مشکل در بخش تامین و توزیع آب آشامیدنی پایدار، سالم و بهداشتی عبور کنیم.