به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ سلام. تنها سدآبی بخش کاغذکنان شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی در روستای نوروزآباد که متاسفانه در این سال پربارش هم آب بسیار ناچیزی دارد، سالهاست که مسوُلین و نمایندگان محترم وعده آبگیری سد یا پمپاژ آب به بخش بسیار محروم مخصوصاً محروم از آب کاغذکنان را می دهند، ولی علیرغم سال‌های زیادی که از افتتاح این سدمی گذرد متاسفانه هنوز آبگیری نشده است.

بیشتر روستاهای بخش خالی از سکنه شده یا جمعیت بسیارکم وغیرمولد (کهنسال) دارند. سایر بخشهای شهرستان پرآب هستند و هرکدام چندین سد دارند ولی کسی به داد کاغذکنانی‌ها نمی رسد. سالها وعده و وعیدشنیدیم و دیدیم ولی کارعملی و موثر ندیدیم.تا کی انتظار؟ سدشهریار در زمان آقای احمدی نژاد افتتاح شده ولی تاکنون متاسفانه آبگیری نشده است.