با پایین کشیده شدن پرچم سرایا السلام و تحویل مقر اصلی این نیرو در سامرا به دولت عراق، بغداد اجرای عملی طرح انحصار سلاح در دست دولت را آغاز کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ با پایین کشیده شدن پرچم سرایا السلام و تحویل مقر اصلی این نیرو در سامرا به دولت عراق، بغداد اجرای عملی طرح انحصار سلاح در دست دولت را آغاز کرد. مقامات عراقی تأکید دارند این روند به معنای حذف نیرو‌های مقاومت نیست و این نیرو‌ها همچنان در چارچوب حشدالشعبی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همزمان، دولت عراق اعلام کرده نیرو‌های ائتلاف خارجی نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ خاک این کشور را ترک خواهند کرد.