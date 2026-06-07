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سیدمحمد اتابک و اسکندر مومنی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در دو اجلاس وزیران صنعت و وزرای کشور سازمان در اجلاس وزیران صنعت شانگهای، مواضع و دیدگاههای کشور درباره موضوعات مختلف بینالمللی را تببین کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ سیدمحمداتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در چهارمین نشست وزرای صنعت شانگهای، توسعه همکاریهای صنعتی و اقتصادی در منطقه را از آرمانهای مشترک سازمان شانگهای عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت همپیوندی صنعتی، انتقال فناوریهای نوین و تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده در چارچوب شانگهای تأکید کرده و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تمامی ابتکارات چندجانبه، از جمله طرحهای مشترک زیرساختی و تولیدی، اعلام میدارد.
وزیر صمت افزود: بیگمان، تعمیق این همکاریها میتواند، ضمن ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشورهای عضو، زمینهساز یک نظام اقتصادی عادلانه و متوازن در سطح منطقه باشد.
سیدمحمد اتابک با بیان اینکه منطقه و جهان طی ماههای اخیر شاهد تحولات ناگواری بوده که ثبات و امنیت اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، افزود: اقدام خصمانه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نه تنها صلح منطقهای را به مخاطره انداخته، بلکه آثار مخرب آن بر زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی در سطح جهانی به وضوح قابل مشاهده است.
وزیر صمت تصریح کرد: در این تهاجم ناجوانمردانه، زیرساختهای غیرنظامی و اقتصادی ایران که کاملاً در چارچوب موازین بینالمللی از مصونیت برخوردارند، هدف حملات مستقیم قرار گرفتهاند. سیدمحمد اتابک چنین رفتارهایی را ناقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصول همسایگی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر ضرورت احترام بیچون و چرا به حاکمیت ملی کشورها، مصونیت کامل تأسیسات و زیرساختهای غیرنظامی، و نیز لزوم حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو و بدون توسل به زور یا تهدید، خواستار موضع قاطع و یکپارچه جامعه بینالمللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت این حملات میباشد.
وزیر کشور نیز در اجلاس وزیران کشور شانگهای امنیت را پیششرط و زیربنای هرگونه توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: بدون ثبات و امنیت، سرمایهگذاری معنایی نخواهد داشت.
اسکندر مومنی در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک قرقیزستان تشکیل شده است، شرایط و مناسبات فعلی حاکم بر نظام بینالملل را مملو از شکنندگی، سیالیت و ناپایداری دانست و گفت: در شرایطی که جهان با چالشهای فزاینده امنیتی مواجه است، هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی در برابر این چالشها ایستادگی کند.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت و جایگاه گفتمان معطوف به چندجانبهگرایی و نظم چندقطبی در راهبرد بلندمدت سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: این سازمان با در برگرفتن نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، سهم چشمگیری در تولید و تجارت جهانی، برخورداری از گستردهترین ذخایر انرژی و قرار گرفتن در قالب مهمترین مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی اوراسیا، به یکی از ظرفیتها و ارکان اصلی شکل دهنده تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و همچنین شکلدهی به صلح، ثبات و شکوفایی در مقیاس منطقهای و جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است.
وی گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر تامین امنیت منطقه از سوی خود کشورهای منطقه، بر پایه اصول جهانشمول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و با احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولتها مبتنی است.
وزیر کشور تجاوز حاکمان ایالات متحده آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی در گرماگرم مذاکرات دوجانبه که منجر به تخریب بیمارستانها، مدارس، مناطق مسکونی و از بین بردن زیرساختها و نیروگاهها، اماکن تاریخی و کشتار زنان، کودکان، سالمندان و شهروندان بیگناه از جمله شهادت دختران و پسران دبستانی در شهرستان میناب استان هرمزگان شد و همچنین ترور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (ره) و سایر مقامات و فرماندهان ایرانی را نمادی از زیر پا گذاشتن همه اصول و موازین بینالمللی و بشردوستانه دانست.
مومنی گفت: سازمان همکاری شانگهای در بیستوپنجمین سالگرد تأسیس خود و در شرایط حمله به یک عضو سازمان، با مسئله خطیری مواجه است و باید نسبت به آینده سازمان توجه بیشتری از خود نشان دهد؛ صدای سازمان در مخالفت با نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک عضو باید در جهان بهطور واضح و قاطع شنیده شود.