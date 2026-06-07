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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز صبح جوی آرام و در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و تندباد لحظهای محتمل خواهد بود.
او افزود: دریا در بعدازظهر کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناورهای سبک شرایط دریا برای تردد شناورها مساعد پیش بینی میشود.
سي سي پور گفت: فردا بعدازظهر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
او افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود و از تردد کشتیهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از روز سه شنبه افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.