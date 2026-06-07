به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق کاشان با بیان اینکه نزدیک شدن به فصل گرما و نیاز بیشتر شهروندان به استفاده از وسایل خنک کننده، صرفه جویی در این زمینه بسیار ضروری است گفت: میزان تلفات شبکه توزیع برق این شهرستان با وجود گستردگی شبکه و پراکندگی جغرافیایی، به ۵.۵ درصد کاهش یافته که پایین‌تر از میانگین کشوری است.

حداد پور افزود: پیش بینی می‌شود تابستان امسال بیش از حد متعارف افزایش مصرف برق داشته باشیم و کمبود تولید برق در تابستان امسال بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات پیش‌بینی می‌شود و برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنایع و ادارات در حال اجراست.

وی گفت: اداره برق کاشان با ارائه خدمات به بیش از ۲۲۱ هزار مشترک و مدیریت بیش از چهار هزار کیلومتر شبکه توزیع، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های برق کشور را در اختیار دارد و شاخص‌های پایداری شبکه و کاهش تلفات آن در زمره برترین‌های کشور قرار دارد.

وی سرقت تجهیزات شبکه به‌ویژه سیم‌های مسی را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و گفت: با پیگیری تبدیل سیم‌های مسی باقیمانده به کابل خودنگهدار آلومینیومی، با سارقان برخورد قاطع می‌شود.