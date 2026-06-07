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متوسط خاموشی هر مشترک برق در کاشان به ۱۷ دقیقه در سال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق کاشان با بیان اینکه نزدیک شدن به فصل گرما و نیاز بیشتر شهروندان به استفاده از وسایل خنک کننده، صرفه جویی در این زمینه بسیار ضروری است گفت: میزان تلفات شبکه توزیع برق این شهرستان با وجود گستردگی شبکه و پراکندگی جغرافیایی، به ۵.۵ درصد کاهش یافته که پایینتر از میانگین کشوری است.
حداد پور افزود: پیش بینی میشود تابستان امسال بیش از حد متعارف افزایش مصرف برق داشته باشیم و کمبود تولید برق در تابستان امسال بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات پیشبینی میشود و برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی، صنایع و ادارات در حال اجراست.
وی گفت: اداره برق کاشان با ارائه خدمات به بیش از ۲۲۱ هزار مشترک و مدیریت بیش از چهار هزار کیلومتر شبکه توزیع، یکی از گستردهترین شبکههای برق کشور را در اختیار دارد و شاخصهای پایداری شبکه و کاهش تلفات آن در زمره برترینهای کشور قرار دارد.
وی سرقت تجهیزات شبکه بهویژه سیمهای مسی را از دیگر چالشهای این صنعت برشمرد و گفت: با پیگیری تبدیل سیمهای مسی باقیمانده به کابل خودنگهدار آلومینیومی، با سارقان برخورد قاطع میشود.