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دولت عراق میگوید اجرای طرح ساماندهی نیروهای مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت، روندی زمانبر خواهد بود و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور پیش خواهد رفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دولت عراق میگوید اجرای طرح ساماندهی نیروهای مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت، روندی زمانبر خواهد بود و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور پیش خواهد رفت. در مقابل، جریانهای مقاومت بر حفظ سلاح تا پایان حضور نیروهای خارجی تأکید دارند؛ در حالی که بغداد و حشدالشعبی این روند را نه حذف مقاومت، بلکه بخشی از بازسازماندهی ساختار امنیتی عراق میداند.