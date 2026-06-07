دولت عراق می‌گوید اجرای طرح سامان‌دهی نیرو‌های مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت، روندی زمان‌بر خواهد بود و همزمان با خروج نیرو‌های آمریکایی از این کشور پیش خواهد رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دولت عراق می‌گوید اجرای طرح سامان‌دهی نیرو‌های مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت، روندی زمان‌بر خواهد بود و همزمان با خروج نیرو‌های آمریکایی از این کشور پیش خواهد رفت. در مقابل، جریان‌های مقاومت بر حفظ سلاح تا پایان حضور نیرو‌های خارجی تأکید دارند؛ در حالی که بغداد و حشدالشعبی این روند را نه حذف مقاومت، بلکه بخشی از بازسازمان‌دهی ساختار امنیتی عراق می‌داند.