کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی؛ راهیابی عموزاد و یوسفی به نیمه نهایی
رقابتهای مقدماتی ۷ وزن پایانی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب آیت جان از قزاقستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال بماند تا برای کسب مدال برنز تلاش کند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر وانگ جین کیم از کره شمالی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله در مقابل ادلان عسکروف از قزاقستان قرار میگیرد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیشبای از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با شمس تاییر از قزاقستان مبارزه میکند.