پخش زنده
امروز: -
امامجمعه اهل سنت بندرعباس گفت: درجنگ تحمیلی سوم، دفاع از تمامیت ارضی کشور یک وظیفه ملی و فراتر از اختلافات مذهبی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی در دیدار با جمعی از خبرنگاران خارجی در مسجد جامع اهل سنت افزود: مردم ایران با هر عقیده و مذهبی، در برابر تجاوز دشمن خارجی متحد و یکپارچه هستند.
وی گفت:ملت ایران از شیعه و سنی تا پیروان سایر ادیان، اشتراک نظر دارند که در برابر تعرض به خاک وطن، تمام اختلافات سلیقهای کنار رفته و وحدت ملی اولویت نخست است.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به جنایات دشمن در غزه، افزود: همان دشمنی که هیچ حد و مرزی برای حقوق بشر قائل نیست و شصت هزار زن و کودک را به شهادت رسانده، اکنون با همان خوی تجاوزگری به کشور ما نیز نگاه طمعآلود دارد.
بیشتر بخوانید: بازدید هفت تَن از خبرنگاران خارجی از مسیر اقتدار تنگه هرمز
در این دیدار، جمعی از خبرنگاران ضمن بازدید از مسجدجامع اهلسنت بندرعباس، از نزدیک با الگوهای وحدتبخش در ایران آشنا شدند.
جولیا قاسم خبرنگار لبنانی گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت اتحاد شیعه و سنی، این همبستگی را نمادی ارزشمند برای مقابله با استعمار و رژیم صهیونیستی دانست.
باربارا خبرنگار گرجستانی هم گفت: من با دیدن مساجد که محل عبادت مشترک شیعیان و اهلسنت است، متوجه شدم که ایران به مذاهب مختلف احترام میگذارد، حتی مشاهده کردم که در تهران ایستگاهی به نام مریم مقدس نامگذاری شده که نشاندهنده احترام عمیق به پیروان ادیان الهی است.
مایک والس سیاستمدار ایرلندی با ابراز شگفتی از معماری مساجد، به اشتراکات ظاهری میان کلیساها و مساجد اشاره کرد و افزود: نحوه اقامه نماز جماعت و سجدههای مومنان در ایران، برای من تجربهای جدید و تاثیرگذار بود.