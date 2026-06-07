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موج خروشان مردمان ولایتمدار شهرری در آستانه رسیدن به صدمین شب قرار، با تبدیل خیابانها به سنگرهایی از مقاومت و وفاداری، یک بار دیگر اراده پولادین خود را در مسیر تداوم رهنمودهای رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان نماز شهرری امشب شاهد حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف جامعه بود. این تجمع باشکوه که در آستانه صدمین شب از اجتماعات مردمی برگزار شد، نمودی از انسجام و همبستگی مردم این شهرستان در برابر تلاشهای دشمن برای ایجاد تزلزل در اراده ملت است.
شرکتکنندگان در این مراسم، حضور در این «سنگرهای خیابانی» را تلاقی ارادت و بصیرت توصیف کردند؛ تجمعی که پیام اتحاد و یکپارچگی مردم شهرری با مقام ولایت را به گوش جهانیان میرساند و نشان میدهد که مسیر مقاومت و وفاداری، هرگز متوقف نخواهد شد.
حاضران در این اجتماع تأکید کردند که تاسی از مکتب رهبر شهید انقلاب و تقویت تابآوری ملی، تنها راه دستیابی به عزت و استقلال است. این ایستادگی مردمی در میدان نماز، قویترین پاسخ به جنگهای ترکیبی و عملیات روانی دشمن در منطقه است و ثابت میکند که اراده ملت ایران، سختتر از هر سدّی در برابر توطئههای استکباری است.