طرح تبدیل لامپ‌های گازی به LED در بافت قدیمی شهر بیرجند با هدف اصلاح روشنایی و تعدیل ۲۴۰۰۰ وات مصرف معابر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور بهره‌برداری مدیریت توزیع برق بیرجند از اجرای طرح اصلاح و تعدیل روشنایی بافت قدیمی شهر بیرجند با تعویض حدود ۴۸۰ لامپ ۷۰ وات بخار سدیم با لامپ ۲۰ وات LED خبر داد.

نیک شعار افزود: طرح تبدیل لامپ‌های گازی به LED در بافت قدیمی شهر بیرجند با هدف اصلاح روشنایی و تعدیل ۲۴۰۰۰ وات مصرف معابر اجرا شد.

وی گفت: در راستای دستورالعمل ابلاغی مدیریت مصرف انرژی، برنامه تعویض لامپ‌های ۷۰ وات بخار سدیم با لامپ‌های ۲۰ وات LED در معابر محدوده حدفاصل قلعه تاریخی بیرجند تا خیابان انقلاب ۵ و معابر کوچه‌های انقلاب ۲ و ۴ در دستور کار واحد روشنایی معابر امور بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر امور بهره‌برداری مدیریت توزیع برق بیرجند افزود: در این طرح بدون جایگزینی چراغ‌های منصوبه و صرفا با تعویض لامپ، علاوه بر بهبود پخش نور و پوشش روشنایی، حدود ۷۱ درصد مصرف انرژی روشنایی این منطقه نیز کاهش یافت.

نیک شعار گفت: سهم عمده هزینه‌های سرفصل روشنایی مربوط به تهیه و تامین چراغ‌های روشنایی است.

وی افزود: استفاده از چراغ‌های روشنایی موجود یکی از مهمترین نقاط قوت این طرح است که می‌تواند باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در اعتبارات روشنایی شهرستان‌ها شود.

مدیر امور بهره‌برداری مدیریت توزیع برق بیرجند گفت: می‌توان از محل این صرفه جویی امکان اصلاح روشنایی معابر مناطق بیشتری را در شهرستان فراهم کرد.