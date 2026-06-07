به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای نصب پنل‌های خورشیدی، می‌توان گام مهمی در تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی برداشت.

محمد نورصالحی افزود: انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تجدیدپذیر، امکان تولید برق بدون مصرف سوخت‌های فسیلی و بدون ایجاد آلایندگی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و حرکت به سمت توسعه پایدار دارد.

وی با بیان اینکه امروز شهرداری اصفهان به نقطه تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از طریق سلول‌های خورشیدی رسیده است گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است تا روند افزایش سهم انرژی پاک در ساختمان‌های اداری، فضا‌های عمومی و بوستان‌های شهری با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: صنایع بزرگ و متوسط هم باید بخشی از نیاز برق خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند و در این مسیر، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مناسب می‌توانند نقش مؤثری در افزایش مشارکت عمومی داشته باشند.