همزمان با دهه امامت و ولایت، یک سری جهیزیه در حسینیه ابوالفضلی خواجه خضر شهیدیه میبد تهیه و به زوج جوان کمتر برخوردار اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول پایگاه مقاومت حوزه سه روح الله میبد، با اشاره به اهدای جهیزیه به زوج کمتر برخوردار میبدی،گفت: این جهیزیه شامل یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، اتوبخار، آبمیوه گیری چهارکاره، همزن برقی، سرویس روی، ظروف چینی، چای ساز، سرویس قاشق و چنگال، پنکه دستی، اتو، سرویس رخت خواب و پتو به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان است.

ابوالفضل حشمتی افزود: همچنین در این مراسم از سرود بابا علی که به مناسبت عید ولایت و امامت به همت گروه سرود «سردار سلیمانی» تهیه شده بود، رونمایی شد.