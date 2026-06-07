سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در مجلس با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در شرایط فعلی تبعات تورمی سنگینی به دنبال خواهد داشت، گفت: دولت باید ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم از جمله اوراق صرفه‌جویی انرژی را برای مدیریت مصرف و مشارکت مردم فعال کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن زنگنه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نگاه غالب این است که در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی و حامل‌های انرژی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم «تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه» در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی محدود و در حد هزار تومان باشد، باز هم آثار تورمی خود را بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت این در حالی است که ما در پیک تورم هستیم.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان درباره اصلاح قیمت‌ها صحبت کرد که نرخ تورم در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، اما اکنون با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۷۰ درصد و تورم مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد مواجه هستیم؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و تاب‌آوری اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد.

زنگنه تصریح کرد: اگر تاب‌آوری اقتصادی جامعه کاهش یابد، در جنگ اقتصادی متضرر خواهیم شد. از این رو، نسخه‌ای که مجلس به دولت پیشنهاد می‌کند، اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ظرفیت اوراق صرفه‌جویی در قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: ابزار‌های بسیار مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی در اختیار داریم. یکی از این ابزار‌ها اوراق صرفه‌جویی است که می‌تواند ضمن کمک به معیشت مردم، به توسعه صنعت انرژی کشور نیز کمک کند.

وی افزود: مردمی که در شرایط حساس کشور آمادگی حضور و فداکاری دارند، می‌توانند در طرح‌های اوراق صرفه‌جویی انرژی نیز مشارکت مؤثری داشته باشند. این ظرفیت باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله هم به زندگی و معیشت مردم کمک می‌کند و هم به انرژی و صنعت نیز یاری می‌رساند.

زنگنه با انتقاد از طرح مکرر موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: انتظار می‌رود دولت به جای آنکه بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف طرح مباحثی مانند افزایش قیمت بنزین، برق و گاز کند، بر موضوع صرفه‌جویی، ارتقای بهره‌وری، فرهنگ‌سازی عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف انرژی متمرکز شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود و جلب مشارکت مردم، راهکار مؤثرتری برای عبور از چالش‌های حوزه انرژی نسبت به افزایش قیمت حامل‌ها خواهد بود.