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رئیس جمعیت هلال احمر آباده از برگزاری آزمون جسمانی و مهارتی ویژه نجاتگران شمال استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،علی سعادتمند با اشاره به اهمیت ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی گفت: آزمون جسمانی و مهارتی ویژه نجاتگران شعب شمال استان فارس با حضور ۸۵ نفر از نجاتگران شهرستانهای آباده، اقلید، خرمبید، بوانات، پاسارگاد و ارسنجان در محل جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده برگزار شد.
او افزود: این آزمون با هدف ارزیابی توان جسمانی، سنجش مهارتهای تخصصی و آمادگی عملیاتی نجاتگران در مواجهه با حوادث و سوانح مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف جسمانی و مهارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
سعادتمند ضمن قدردانی از همکاری عوامل اجرایی، مربیان و ارزیابان حاضر در این برنامه، بیان کرد: جمعیت هلالاحمر همواره در راستای حفظ و ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی خود برنامهریزی کرده و اجرای چنین آزمونهایی را بهصورت مستمر در دستور کار دارد.