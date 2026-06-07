به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: به هر زوج یک سری جهیزیه به ارزش ۲۵۰میلیون تومان اهداء شد.

حجت الاسلام سید علی پور حسینی افزود: جهزیه‌ها شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، پتو، اتو، جاروبرقی، ظروف آشپزخانه و یک جلد قرآن کریم بود.

حجت الاسلام محمد صالحی روحانی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک امام حسین نیز گفت: تاکنون با همکاری قرارگاه شهدای گمنام این مسجد ۱۴ جشن ازدواج آسان برای ۲۶۰ زوج برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: برگزاری جشن ازدواج آسان در بشاگرد