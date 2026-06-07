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به مناسبت عید غدیرخم جشن ازدواج آسان ۷ زوج جوان در منطقه توکهور و هشتبندی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: به هر زوج یک سری جهیزیه به ارزش ۲۵۰میلیون تومان اهداء شد.
حجت الاسلام سید علی پور حسینی افزود: جهزیهها شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، پتو، اتو، جاروبرقی، ظروف آشپزخانه و یک جلد قرآن کریم بود.
حجت الاسلام محمد صالحی روحانی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک امام حسین نیز گفت: تاکنون با همکاری قرارگاه شهدای گمنام این مسجد ۱۴ جشن ازدواج آسان برای ۲۶۰ زوج برگزار شده است.
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