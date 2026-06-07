به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق ساختمان، ویلا، سجاد، رسالت، طرق، تقی‌آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، کریمی، خیام شمالی، امامیه، آوینی و چمن هم در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای منطقه سرافرازان نیز سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا‌ی قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.