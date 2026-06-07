به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نسرین شیبانی افزود: بیشترین شدت درگیری‌ها در کانون‌های مرزی استان از جمله شهرستان‌های سرخس، درگز، تربت جام و خواف گزارش شده است.

وی تاکید کرد که این معضل به خراسان رضوی محدود نمی‌شود و سایر استان‌های هم‌مرز مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز با موج مشابهی از این آفت دست و پنجه نرم می‌کنند که نشان‌دهنده گستردگی منطقه درگیر است.

وی بااشاره به اینکه منشأ خاصی برای این موج ملخ‌ها در استان شناسایی نشده است افزود: این آفت عمدتاً شامل جاماندگانی از نسل قبلی ملخ‌ها است که پس از تخم‌ریزی، جمعیت آنها در شرایط مناسب زیست‌محیطی افزایش یافته است. با این حال، این هجوم گسترده «جای نگرانی جدی» برای شهروندان ندارد و هیچ‌گونه خطرات مستقیمی متوجه سلامت عمومی جامعه نیست.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، پیش‌بینی کرد که با اجرای برنامه‌های کنترلی و با توجه به چرخه طبیعی این آفت، تا حدود دو هفته آینده، اثربخشی اقدامات مشهود میشود و جمعیت ملخ‌ها در استان به طور قابل توجهی کاهش یابد.

شیبانی با اشاره به جدیت سازمان جهاد کشاورزی در مقابله با این آفت، بیان کرد: عملیات پایش و رصد این آفت از تاریخ ۵ فروردین ماه آغاز شده است و تا به امروز مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی بر سطح وسیعی در ۵۵ هزار هکتار از اراضی استان شامل مزارع، باغات و مناطق حساس زیست‌محیطی با هدف جلوگیری از طغیان کامل آفت و به حداقل رساندن خسارات احتمالی به بخش کشاورزی استان در دست اجراست.

وی تاکید کرد با ادامه روند مبارزه و پایش مستمر، بتوان بر این بحران زیست‌محیطی فائق آمد و از آسیب‌های بیشتر به بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان جلوگیری کرد و همکاری کشاورزان با کارشناسان جهاد کشاورزی در گزارش‌دهی به‌موقع و رعایت توصیه‌های فنی، نقش بسزایی در موفقیت طرح‌های کنترلی خواهد داشت.