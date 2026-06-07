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مردمان ولایتمدار رودهن در شب نود و هشتم، با برگزاری راهپیمایی گسترده پس از شهادت رهبر انقلاب، یک بار دیگر اراده پولادین خود را در مسیر رهنمودهای ایشان به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی که با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار شد، پیامی روشن از همبستگی ملی در برابر توطئههای دشمن بود. شرکتکنندگان در این مراسم، این راهپیمایی شبانه را نمادی از «وفاداری تا ابد» دانستند که نشان میدهد اراده ملت ایران در برابر هرگونه فشاری، شکستناپذیر است.
حاضران در این تجمع بر این نکته تأکید کردند که تاسی از مکتب رهبر شهید و تقویت تابآوری ملی، کلید پیروزی در نبرد نهایی است و این حضور، سدی نفوذناپذیر در برابر عملیات روانی دشمن در منطقه است.