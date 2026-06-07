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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: با برنامهریزی دقیق و تغییر شیوه کاری کارکنان به صورت دو نوبت کاری، طی ۱۲ روز، هزار و ۶۷۲ عدد کارت سوخت صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: در راستای تسریع در روند پاسخگویی به نیازهای شهروندان و رویکردی جهادی، برنامهی ویژهای جهت صدور و توزیع کارتهای سوخت در ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز به اجرا درآمد.
وی افزود: با برنامهریزی دقیق و تغییر شیوه کاری کارکنان به صورت دو نوبت در ابتدای خردادماه، طی ۱۲ روز، تعداد ۱۶۷۲ عدد کارت سوخت صادر شد.
ایدون تصریح کرد: این اقدام منجر به حذف کامل صف انتظار برای تولید کارتهای جدید و رسیدن تعداد کارتهای در انتظار تولید به عدد صفر شد.
مدیر شرکت ملی فرآوردههای نفتی منطقه اهواز بیان داشت: همزمان با این روند، کارتهای تولید شده بر اساس لیستهای شمارهگذاری و طبقهبندی شده آماده تحویل به مالکان شد و خدمات تکمیلی نظیر پاسخگویی به ارباب رجوع و عملیات حذف رمز نیز با هدف جلب رضایت حداکثری شهروندان به طور کامل برقرار است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰ کارت سوخت آماده تحویل است و از متقاضیان دعوت میشود جهت دریافت کارتهای خود به ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز واقع در خرمکوشک جنب پمپ بنزین مراجعه کنند.