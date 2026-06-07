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خط تولید کود کمپوست گرانوله و سوله ۹۰۰ مترمربعی فرآوری کود در مجتمع مدیریت پسماند الیمالات نور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خط تولید کود کمپوست گرانوله و سوله جدید فرآوری کود به مساحت ۹۰۰ متر مربع در مجتمع مدیریت پسماند الیمالات شهرستان نور با حضور استاندار مازندران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار مازندران در این مراسم با تبریک هفته محیط زیست، گفت: پروژه ساماندهی پسماند و تولید کمپوست شهرهای نور و محمودآباد به مرحله بهرهبرداری رسیده و بخش قابل توجهی از یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان برطرف شده است.
مهدی یونسی رستمی افزود: با تکمیل چند پروژه مشابه در روزهای آینده، حدود ۸۰ درصد از معضل پسماند و زباله که از ابرچالشهای استان مازندران محسوب میشود، مدیریت خواهد شد.
وی با قدردانی از مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی، تصریح کرد: تولید کود گرانوله از پسماند آغاز شده و پس از اخذ تأییدیههای لازم از بخش کشاورزی، این محصول وارد بازار مصرف خواهد شد.
شهردار نور نیز با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: معضل چندین ساله پسماند شهرستان نور با حمایت مسئولان استانی، نماینده مجلس، فرمانداری و همکاری بخش خصوصی در آستانه رفع قرار دارد و اقدامات مربوط به هدایت و کنترل شیرابهها نیز در مراحل پایانی اجراست.
ابوالحسن سالاریفر افزود: سوله جدید تولید کود گرانوله با مشارکت سرمایهگذار، شهرداری و پیمانکار پروژه احداث شده و با راهاندازی آن، تولید کود گرانوله در سایت الیمالات آغاز شده است. همچنین بهروزرسانی مجموعه براساس استانداردهای روز و کاهش خروج شیرابهها از اهداف اصلی این طرح به شمار میرود.
سرمایهگذار مجتمع مدیریت پسماند الیمالات نور نیز اظهار کرد: بخش افتتاحشده، مرحله نهایی تولید کود کمپوست است که پس از طی فرآیند حدود شش ماهه تخمیر و تبدیل پسماند به کمپوست، وارد خط تولید گرانول میشود.
علی عباسی نظری ادامه داد: پس از انجام آزمایشهای تخصصی، عناصر مورد نیاز کشاورزی از جمله گوگرد، پتاس و فسفر به کود افزوده شده و محصول نهایی به صورت گرانول با ابعاد کمتر از پنج میلیمتر تولید میشود تا استفاده از آن در مزارع و تجهیزات کودپاش آسانتر باشد.
وی با اشاره به مزایای این محصول گفت: کود تولیدی علاوه بر تأمین مواد مغذی خاک، موجب بهبود ساختار زمینهای کشاورزی و کاهش مصرف آب میشود.
عباسی نظری همچنین از اجرای مراحل بعدی طرح شامل ایزولهسازی تودههای قدیمی پسماند، کنترل شیرابهها و احداث سوله جدید تخمیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها، بخشهای باقیمانده پروژه طی دو تا سه ماه آینده تکمیل شود.
مجتمع مدیریت پسماند الیمالات نور پس از تکمیل کامل طرح، علاوه بر مدیریت اصولی پسماند شهرهای منطقه، نقش مهمی در تولید کود آلی، کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از دفن زباله و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی منطقه ایفا خواهد کرد.