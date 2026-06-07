به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا پویان گفت: در ادامه عملیات بهینه سازی واحد شماره ۵ نیروگاه دز طبق برنامه زمانبندی، کلیه همکاران بخش بهینه سازی بصورت موازی در چند جبهه کاری همچون آماده سازی استاتور، روتور، نصب باسداکت ترانس واحد و تابلو‌های کنترلی در این پروژه بصورت شبانه روزی در حال تلاش جهت تکمیل این طرح می‌باشند.

وی افزود: پیش از این شافت توربین پس از عملیات تراشکاری و انتقال به نیروگاه، رنگ آمیزی و بر روی رانر واحد شماره ۵ نصب و پس از آن نصب شافت سیل و آببند در حال انجام و نهایتا عملیات نصب هدکاور صورت پذیرفت.

بهینه سازی واحد شماره ۵ نیروگاه دز به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان و نظارت شرکت مهندسی مشانیر توسط شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان در حال اجرا می‌باشد.