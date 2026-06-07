به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین احسنی مهم‌ترین اقدامات این شرکت در حوزه محیط زیست را تشریح کرد و گفت: توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی در شرکت نفت و گاز پارس، همواره در کنار مأموریت توسعه و تولید پایدار گاز از میدان گازی پارس جنوبی مورد توجه قرار دارد و تمامی طرح‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های عملیاتی این حوزه، با رعایت الزامات، استاندارد‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.

وی یکی از دستاورد‌های زیست‌محیطی این شرکت در سال‌های اخیر را انجام دو اقدام حائز اهمیت در راستای کاهش آلاینده‌های هوا و مشعل سوزی در پالایشگاه‌های ۱۳گانه منطقه پارس جنوبی برشمرد و گفت: با راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد‌های بازیافت و تصفیه گاز‌های اسیدی در برخی پالایشگاه‌های پارس جنوبی، میزان انتشار دی‌اکسید گوگرد در این مجموعه‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته و عملکرد زیست‌محیطی بهبود یافته است.

احسنی ادامه داد: همچنین با راه‌اندازی و در سرویس قرار گرفتن کمپرسور‌های جداکننده گاز از میعانات گازی در سه پالایشگاه، بخش قابل توجهی از گاز‌هایی که پیش‌تر در مشعل‌ها سوزانده می‌شد، به چرخه فرآورش بازگردانده شده است.

وی افزود: این اقدام افزون بر کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلاینده‌های هوا، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری انرژی، صیانت از منابع هیدروکربوری و تحقق اهداف کلان صنعت نفت در حوزه مدیریت کربن و کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی ایفا کرده است.

سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه فضای سبز در منطقه پارس جنوبی گفت: اجرای طرح‌های توسعه و نگهداشت فضای سبز در چارچوب الزامات قانون هوای پاک و تعهدات مندرج در گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: در این طرح‌ها ضمن بهره‌گیری از گونه‌های گیاهی بومی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، تلاش شده است علاوه بر بهبود منظر محیطی و افزایش سرانه فضای سبز، ظرفیت‌های طبیعی منطقه برای کاهش اثرات ناشی از فعالیت‌های صنعتی نیز تقویت شود.

احسنی یکی از مهم‌ترین اقدامات این شرکت در حوزه حفاظت از زیست بوم دریایی خلیج فارس را جلوگیری از روش حفاری ترانشه و جایگزینی آن با تکنولوژی حفاری افقی جهت‌دار در ساخت خطوط لوله دریایی در سواحل خلیج فارس عنوان کرد و گفت: این فناوری جایگزین روش‌های سنتی حفاری در مناطق ساحلی شده و نقش مؤثری در حفاظت از زیستگاه‌های حساس دریایی به‌ویژه بستر‌های مرجانی و کاهش مداخلات فیزیکی در سواحل خلیج فارس دارد.

وی همچنین به مدیریت آب همراه گاز و پسماند‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام‌های مدیریتی و عملیاتی برای جمع‌آوری، فرآورش و دفع اصولی آب همراه گاز و انواع پسماند‌های تولیدی، از دیگر برنامه‌های مستمر شرکت نفت و گاز پارس در راستای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ارتقای استاندارد‌های بهره‌برداری است.