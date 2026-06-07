به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرزادی گفت: طرح تشدید زنده گیری سگ‌های پرسه زن در ساعات ۱۲:۰۰ الی ۵:۰۰ بامداد و‌۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ عصر در محلات خیابان منبع آب، شهرک شاهد، خیابان طالقانی غربی، کوچه شهید موسوی (شیرآب) و سطح شهرصورت گرفت و در مجموع ۱۰ قلاده سگ پرسه زن بالغ و نابالغ جمع آوری شد.

وی بیان کرد: همشهریان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا شماره تلفن ۳۲۲۴۸۹۰۰ نسبت به اطلاع رسانی سگ‌های پرسه زن به این سازمان اقدام کنند.

فرزادی گفت: چنانچه همشهریان بخواهند اقلام و مواد غذایی برای سگ‌های مرکز بدهند از طریق تماس با شماره‌های مذکور هماهنگی لازم را انجام دهند.