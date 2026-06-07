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فیلمهای سینمایی «مادر جی»، «سامورایی در زمان» و مجموعه «تیم شعله آبی»، دوبله شده و قرار است از شبکههای تهران و تماشا پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مادر جی»، در گونه درام محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
این فیلم ماجرای مادری است که ناپدید میشود و در شهر دیگر به دست پلیس پیدا میشود. فرزندانش در حالی که با یکدیگر روابط خوبی ندارند مجبورند یکدیگر را تحمل کرده و برای بازگرداندن مادر این سفر را طی کنند که همین سفر باعث بهبود روابط آنها میشود.
این فیلم بر اهمیت خانواده و پیوندهای عاطفی میان خواهران و برادران تأکید دارد و نشان میدهد حتی رابطههای سرد و پرتنش نیز میتواند با همدلی و گفتوگو ترمیم شود. سفر فرزندان برای یافتن و بازگرداندن مادر، زمینهای برای شناخت بهتر یکدیگر و درک ارزش پیوستگی محبت آمیز اعضای خانواده فراهم میکند. فیلم، همچنین بر احترام و محبت نسبت به مادر و نقش محوری او در حفظ انسجام خانواده تأکید دارد.
فیلم سینمایی «سامورایی در زمان»، در گونه کمدی و درام محصول ژاپن در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در پایان دوره ادو در کیوتو، در یک شب طوفانی، یک سامورایی برای مبارزه با یک مبارز آماده میشود، که ناگهان صاعقهای به او برخورد میکند و وقتی از خواب بیدار میشود، خود را در زمان دیگری میبیند.
این فیلم بر سازگاری انسان با شرایط جدید و پذیرش تغییرات زندگی تأکید دارد و نشان میدهد فرد میتواند حتی در محیطی ناآشنا راه تازهای برای ادامه زندگی پیدا کند. شخصیت سامورایی با وجود تفاوتهای زمانی و فرهنگی، روحیه شجاعت، احترام و پایبندی به اصول اخلاقی خود را حفظ میکند. فضای کمدی داستان نیز باعث ایجاد نشاط و کاهش تنش میشود و موقعیتهای طنزآمیز، برخورد گذشته و حال را به شکلی جذاب به تصویر میکشد. فیلم همچنین اهمیت پشت کار و یادگیری را نشان میدهد، زیرا قهرمان داستان تلاش میکند دنیای جدید را درک کند و با آن کنار بیاید. توجه به فرهنگ و آیین سامورایی، حس احترام به تاریخ و هویت فرهنگی را تقویت میکند.
مجموعه «تیم شعله آبی»، در گونه درام، اکشن و مهیج محصول چین در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.
این مجموعه درباره لیشیچنگ پسری زبر و زرنگی است که تواناییهای بدنی خوبی دارد. او بعد از نجات گروهی سرآشپز از آتش از سوی رئیس آتشنشانان برای پیوستن به گروه دعوت میشود. لیشیچنگ این پیشنهاد را میپذیرد. او به مرور زمان باید قابلیتهای خود را به رئیسش نشان دهد تا بتواند در شغل آتشنشانی بماند.
این مجموعه بر فداکاری، مسئولیتپذیری و روحیه خدمت به مردم تأکید دارد و حرفه آتشنشانی را بهعنوان شغلی ارزشمند و انسانی به تصویر میکشد. شخصیت لیشیچنگ، به عنوان یک آتش نشان، با تلاش و پشتکار یاد میگیرد که در عملیاتهای نجات، تواناییهای فردی بهتنهایی کافی نیست و موفقیت در این عملیاتها نیازمند نظم، آموزش و کار گروهی است. داستان همچنین اهمیت شجاعت و حفظ خونسردی در شرایط بحرانی را نشان میدهد و روحیه ایثار برای نجات جان دیگران را برجسته میسازد.
این مجموعه علاوه بر صحنههای مهیج، بر رشد شخصیتی قهرمان داستان و تبدیل شدن او به فردی مسئول و قابل اعتماد تأکید دارد. همچنین احترام به قانون، انضباط و یادگیری مداوم از دیگر مفاهیم مثبت اثر است که در روند آموزش و فعالیت آتشنشانان به نمایش گذاشته میشود.