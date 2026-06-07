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در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۵ تعداد ۱۸ نفر از دانشجویان مستعد دانشگاههای خراسان جنوبی در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان برگزیده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: ۱۸ نفر از دانشجویان مستعد دانشگاههای خراسان جنوبی در سال تحصیلی جاری موفق شدند با کسب شرایط لازم، در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان به عنوان برگزیده شناخته شوند.
ایزدخواه افزود: طرح شهید وزوایی از جمله برنامههای حمایتی بنیاد ملی نخبگان است که با هدف شناسایی، توانمندسازی و حمایت از دانشجویان مستعد دانشگاههای کشور اجرا میشود.
وی گفت: در این طرح، دانشجویان بر اساس شاخصهایی نظیر عملکرد آموزشی، فعالیتهای پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: بر اساس نتایج اعلامشده، از مجموع ۱۸ دانشجوی برگزیده خراسان جنوبی، ۸ نفر از دانشگاه بیرجند، ۶ نفر از دانشگاه فرهنگیان بیرجند، ۳ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ۱ نفر از دانشگاه صنعتی بیرجند موفق به کسب امتیازات لازم و راهیابی به فهرست برگزیدگان طرح شهید وزوایی شدهاند.
ایزدخواه گفت: برگزیدگان این طرح از حمایتها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در حوزههای مختلف از جمله توانمندسازی علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بهرهمند خواهند شد و امکان حضور در برنامههای ویژه توسعه استعدادها و ارتقای شایستگیهای حرفهای را خواهند داشت.
وی افزود: طرح شهید وزوایی یکی از مهمترین برنامههای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به شمار میرود که هر ساله با هدف حمایت از دانشجویان مستعد، تقویت انگیزههای علمی و فراهمسازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای برتر کشور اجرا میشود.