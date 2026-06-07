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فرماندار شهرستان خاتم از آغاز فرآیند قانونی واگذاری اراضی مجموعه تفرجگاهی سرچشمه نهرمسیح به شهرداری خبر داد و گفت: برنامهریزی برای توسعه و ساماندهی این مجموعه و تبدیل آن به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شهرستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع در بازدید از مجموعه تفرجگاهی سرچشمه نهرمسیح با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهرستان خاتم افزود: واگذاری اراضی این مجموعه به شهرداری از طریق فرآیندهای قانونی در حال پیگیری است و پس از تهیه طرح جامع، عملیات توسعه و ساماندهی این منطقه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی این تفرجگاه اظهار کرد: سرچشمه نهرمسیح با وجود برخورداری از جاذبههای طبیعی ارزشمند، تاکنون از مدیریت منسجم و برنامهریزیشده برخوردار نبوده و بیشتر به صورت مقطعی مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است.
فرماندار خاتم با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند زمان و اعتبارات قابل توجهی است، تصریح کرد: ایجاد مجموعهای درخور شأن مردم شهرستان، طرحی بلندمدت و هزینهبر محسوب میشود، اما تمامی ظرفیتهای شهرستان برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.
زارع همچنین از شهروندان و گردشگران خواست در حفظ پاکیزگی این تفرجگاه همکاری کنند و گفت: رعایت اصول زیستمحیطی و جمعآوری زبالهها پس از استفاده از این فضای طبیعی، نقش مهمی در حفظ و ماندگاری این ظرفیت گردشگری دارد.
وی افزود: شهرداری در کوتاهمدت نیز برنامههایی برای ارتقای سطح نظافت و خدماترسانی در این مجموعه در نظر گرفته است تا شرایط مناسبتری برای حضور گردشگران فراهم شود.