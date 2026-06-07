دادستان شهرستان بندرگز در بازدید از طرح جنگل‌کاری ۹۷ هکتاری اراضی ساحلی این شهرستان، بر ضرورت صیانت از اراضی ساحلی و مقابله با هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، محمد میردار در این بازدید با اشاره به اجرای طرح‌های تثبیت و احیای اراضی ساحلی در مناطق متاثر از پسروی آب دریا، گفت: این اراضی به منظور جلوگیری از تعرض و تصرف، حفظ کاربری عمومی و صیانت از منابع طبیعی، در قالب طرح‌های جنگل‌کاری و اقدامات حفاظتی تحت مدیریت و مراقبت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره ایجاد موانع در روند آبیاری و نگهداری بخشی از نهال‌های کاشته شده، بر لزوم رصد مستمر این اراضی تأکید کرد و افزود: هرگونه تعرض به اراضی ساحلی، تصرف غیرقانونی و یا اخلال در اجرای طرح‌های احیایی، در چارچوب مقررات قانونی پیگیری می‌شود.

دادستان بندرگز همچنین به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تأکید کرد: ضمن پایش مستمر اراضی ساحلی، موارد احتمالی تعرض، تصرف و ممانعت از اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی را برای اتخاذ اقدامات قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش کند.

در این بازدید، مسائل فنی و اجرایی پروژه نیز بررسی و بر تداوم اقدامات حفاظتی و نگهداری از اراضی ساحلی در حال احیا تأکید شد.