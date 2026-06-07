استاندار مازندران در بازدید از طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی غرب استان از رفع موانع فرودگاه نوشهر، تکمیل جاده دسترسی بندر نوشهر تا هفته دولت و پیشرفت طرح‌های مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی غرب استان از رفع موانع فرودگاه نوشهر، تکمیل جاده دسترسی بندر نوشهر تا هفته دولت و پیشرفت چشمگیر طرح‌های ساماندهی پسماند در شهرستان‌های نوشهر و نور خبر داد.

مهدی یونسی رستمی که به همراه جمعی از مدیران استانی به غرب مازندران سفر کرده بود، در بازدید از فرودگاه نوشهر اظهار کرد: با رفع موانع موجود و همکاری مسئولان فرودگاهی، فرمانداری و شهرداری، امکان فرود هواپیما‌های حدود ۳۰ نفره در این فرودگاه فراهم شده است.

وی افزود: برای افزایش ایمنی پرواز‌ها و فراهم شدن امکان نشست و برخاست هواپیما‌های بزرگ‌تر، توسعه باند فرودگاه و الحاق بخشی از اراضی مجاور در دستور کار قرار دارد.

استاندار مازندران همچنین از تکمیل جاده دسترسی بندر نوشهر تا هفته دولت خبر داد و گفت: موانع اجرایی و تأمین منابع این پروژه برطرف شده و عملیات اجرایی با سرعت مناسبی در حال انجام است.

یونسی رستمی با بیان اینکه این طرح یکی از ابرپروژه‌های استان به شمار می‌رود، افزود: بهره‌برداری از این مسیر نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری، روان‌سازی حمل‌ونقل و کاهش آلودگی زیست‌محیطی خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروگاه زباله‌سوز نوشهر گفت: بخش عمده مشکلات این مجموعه برطرف شده و با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان، اقدامات لازم برای رفع موانع باقی‌مانده در حال انجام است.

استاندار مازندران سپس در بازدید از مجتمع مدیریت پسماند الیمالات نور، از پیشرفت طرح‌های مرتبط با کنترل شیرابه، تولید کمپوست و کود گرانوله خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه و تکمیل چند پروژه مشابه دیگر در استان، حدود ۸۰ درصد از چالش پسماند و زباله مازندران مدیریت خواهد شد.

وی با قدردانی از مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها افزود: تولید کود گرانوله از پسماند علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، می‌تواند در بخش کشاورزی و باغداری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

یونسی رستمی همچنین به برنامه‌های استان در حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌های فاضلاب در شهر‌ها و شهرستان‌های مازندران آغاز شده و پس از ساماندهی پسماند، تکمیل این طرح‌ها از اولویت‌های مهم استان خواهد بود.

استاندار مازندران تأکید کرد: مدیریت استان با جدیت در حال پیگیری طرح‌های زیرساختی و عمرانی است و تلاش می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند