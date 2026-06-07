رصد دقیق روندهای کشف و پیشگیری از جرائم
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر اهتمام ویژه فراجا به ایفای نقش در همه شرایط با رصد دقیق روندهای ماموریتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، سردار رضایی در چهل و هشتمین کمیسیون عملیات فراجا که در شهرستان سیرجان برگزار شد بیان داشت: حضور و ایفای نقش مردم باعث تقویت روحیه نیروهای مسلح وتحمیل احساس شکست به دشمن شد.
وی ضمن تحلیل و ارزیابی دقیق عملکرد پلیس استان کرمان، افزود: در همه شرایط، توجه ویژه به حوزههای پیشگیری و کشف جرائم به خصوص پیشگیری و کشف انواع سرقتها ضروری است.
سردار رضایی بیان داشت: در این رابطه طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و طرحهای امنیت محله محور درابعاد مختلف وبا اهداف ازقبل مشخص شده اجرا و نتایج حاصله درکمیسیونهای متعدد تحلیل میشوند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان داشت:در کنار اجرای این طرحها لازم است همه مسئولان انتظامی به صورت چهره به چهره با عموم مردم در قالب جلسات شورای معتمد محل، گردهماییهای فرهنگی مذهبی، مساجد و مدارس ارتباط داشته باشند و به طور مستمر حوزه خود را از نظر ضرورتهای حوزه نظم و امنیت تحلیل کنند.
سردار رضایی در پایان ضمن جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد پلیس کرمان و قدردانی از فرمانده انتظامی استان، یادآور شد:وقوع جنگهای تحمیلی اخیر، شرایط خاصی را فرا روی خادمان نظم و امنیت قرار داد، اما خوشبختانه فراجا به عنوان رکنی مهم از نیروهای مسلح بارصد دقیق فضای کشور، اهتمام ویژهای به انجام ماموریت در همه شرایط دارد.