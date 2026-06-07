به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی گفت: محمد معالی افزود: این زائران از از ۱۶ تا ۱۹ خردادماه، میهمان سفره احسان حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) هستند و تمامی خدمات شامل حمل‌ونقل، اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی برای آنان به‌صورت کامل پیش‌بینی و اجرا شده است.

محمد معالی افزود: حضور در مهمانسرای حرم مطهر، بازدید از اماکن فرهنگی آستان قدس رضوی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، برگزاری زیارت دسته‌جمعی و ویژه‌برنامه فرهنگی در روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در رواق دارالهدایه از جمله اقدامات تدارک دیده شده برای این کاروان‌های زیارتی است.

خانواده‌های معظم شهدا در بدو ورود به مشهد مقدس، با استقبال خادمان بارگاه منور رضوی و اهدای گل و عود‌های متبرک مورد تکریم قرار گرفتند.