وزیر امور خارجه بر ضرورت ادامه و تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران و ونزوئلا در حوزه‌های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

تاکید عراقچی بر ضرورت ادامه و تقویت همکاری‌های ایران و ونزوئلا

تاکید عراقچی بر ضرورت ادامه و تقویت همکاری‌های ایران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

چگنی در دیدار با عراقچی گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران - کاراکاس، بر ضرورت ادامه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.