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وزیر امور خارجه بر ضرورت ادامه و تقویت همکاریهای دوجانبه ایران و ونزوئلا در حوزههای مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
چگنی در دیدار با عراقچی گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاریهای دوجانبه ارائه کرد.
وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران - کاراکاس، بر ضرورت ادامه و تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.