به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر پورجمالی گفت:این مسیر‌های عشایری در مناطق تمد بازارگه ۳۵ کیلومتر، دره گرگعلی۳ کیلومتر، پاره سرچل ۱۰ کیلومتر، تخت شوشتری ۲کیلومتر، منبع آب مارون ۲ کیلومتر، انبارگه ۱ کیلومتر، وارگه نی‌ها ۸ کیلومتر، یگاهی ۵ کیلومتر، چال رحیم علی ۶ کیلومتر، بنه سیفور۶ کیلومتر، گرد بیشه ۲کیلومتر و گور خرس ۵ کیلومتر می‌باشند که با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان اصلاح وبازگشایی شدند.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح اقدامات مختلفی از جمله کانال کشی کنار جاده و ریزش برداری انجام شد، افزود:با بازگشایی این مسیر‌ها راه تردد ۱۸۰ خانوار عشایری به مناطق سکونتشان هموار شد.