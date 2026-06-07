به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس نرخ نامه جدید اتحادیه نانوایان مشهد، قیمت نان بربری با آرد دولتی ۱۵ درصد به ۵۱۰۰ تومان، نان بربری با آرد کامل ۶۱۰۰ تومان، نان تنوری ۴۰۵۰ تومان، نان تنوری با آرد کامل ۶۸۰۰ تومان، نان سنگک با آرد معمولی ۹۳۰۰ تومان، نان سنگک با آرد کامل ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، نان لواش ۲۱۷۰ تومان و نان ماشینی دوار ۳۹۰۰ تومان افزایش یافته است.

با اصلاح جدید قیمت نان در مشهد، قیمت‌ها حدود ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین وزن چانه ۳۴۰ گرمی نان به ۲۸۰ گرم برای نان‌های تنوری و نان ماشینی دوار تغییر کرده است.