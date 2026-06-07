مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان برای تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا در کمپ تیم‌های ملی آغاز شده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان با حضور پنج بازیکن برتر کشور شامل علیرضا شاملی، سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی‌فرد، سمیع‌الله قاصدآبادی و محمد چنگانیان ۱۶ تا ۲۰ خرداد در کورت‌های کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

در دیدار‌های روز نخست، سپهر اعتمادپور با نتیجه ۳ – ۱ سمیع‌الله قاصدآبادی را شکست داد. همچنین علیرضا شاملی در دیگر مسابقه ۳ – ۲ مقابل محمد چنگانیان به برتری دست یافت.

قضاوت این دیدار‌ها بر عهده سجاد ذوالفقاری و شاپور فلاحت‌پیشه بود.

رقابت های انتخابی بانوان نیز با هدف تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰ تا ۲۴ خرداد برگزار می‌شود.