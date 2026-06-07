رقابت ۵ ملی پوش اسکواش برای حضور در بازیهای آسیایی
مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان برای تعیین ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا در کمپ تیمهای ملی آغاز شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان با حضور پنج بازیکن برتر کشور شامل علیرضا شاملی، سپهر اعتمادپور، پویا شفیعیفرد، سمیعالله قاصدآبادی و محمد چنگانیان ۱۶ تا ۲۰ خرداد در کورتهای کمپ تیمهای ملی برگزار میشود.
در دیدارهای روز نخست، سپهر اعتمادپور با نتیجه ۳ – ۱ سمیعالله قاصدآبادی را شکست داد. همچنین علیرضا شاملی در دیگر مسابقه ۳ – ۲ مقابل محمد چنگانیان به برتری دست یافت.
قضاوت این دیدارها بر عهده سجاد ذوالفقاری و شاپور فلاحتپیشه بود.
رقابت های انتخابی بانوان نیز با هدف تعیین ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰ تا ۲۴ خرداد برگزار میشود.