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مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران از ساماندهی لکههای صنعتی، توسعه حملونقل پاک و پیگیری رفع بوی نامطبوع جنوب تهران بهعنوان مهمترین برنامههای زیستمحیطی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباسنژاد در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به آغاز هفته محیطزیست با شعار «حفظ محیطزیست؛ حفظ امنیت ملی» گفت: بیش از ۵۵ درصد مساحت استان تهران در قالب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد و این استان از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و تنوع زیستی برخوردار است.
وی آلودگی هوا را مهمترین چالش زیستمحیطی تهران دانست و افزود: توسعه ناوگان حملونقل عمومی پاک، گسترش حملونقل ریلی و ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان از مهمترین برنامههای در دست اجرا برای کاهش آلایندهها و بهبود کیفیت هواست.
عباسنژاد با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی در قالب طرح ساماندهی لکههای صنعتی مورد پایش و مدیریت قرار گرفتهاند، تصریح کرد: رعایت الزامات زیستمحیطی در این واحدها میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران همچنین درباره پیگیری رفع بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام خمینی گفت: ۲۸ کانون مؤثر در انتشار بو شناسایی شده و اقدامات اصلاحی در بخشهای مختلف از جمله واحدهای صنعتی، دامداریها، کشتارگاهها و مرکز مدیریت پسماند آرادکوه در حال انجام است.
وی افزود: احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب در واحدهای صنعتی و لبنی، ساماندهی پسماند دامداریها و اجرای طرحهای مدیریت شیرابه از جمله اقداماتی است که برای کاهش انتشار بو در دستور کار قرار گرفته است.
عباسنژاد تأکید کرد: رفع کامل معضلات زیستمحیطی نیازمند زمان و استمرار اقدامات اصلاحی است و انتظار میرود با تکمیل پروژههای در دست اجرا، طی سالهای آینده نتایج ملموستری در کاهش بوی نامطبوع و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه حاصل شود.