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در ادامه زنجیره اجتماعات مردمی در سوگ رهبر شهید انقلاب، مردمان ولایتمدار شمیرانات در شب نود و هشتم، با تشکیل تجمعی باشکوه، بار دیگر بر محوریت بصیرت و وفاداری گام برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در این شب قرار، پاسخی قاطع به توهمات دشمن برای ایجاد تزلزل در اراده ملت بود. شرکتکنندگان در این مراسم، حضور در این شبهای عزاداری و میثاق را «تلاقی بصیرت و ایمان» دانستند که پیام اتحاد مردم با مقام ولایت را از ارتفاعات لواسان به گوش جهانیان میرساند.
حاضران در این تجمع تأکید کردند که تاسی از مکتب رهبر شهید انقلاب، تنها راه رسیدن به عزت و استقلال است و این ایستادگی در روزهای سخت، قویترین ضربه به جنگهای ترکیبی و عملیات روانی دشمن در منطقه است.