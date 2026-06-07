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فرماندار شهرستان زارچ گفت: شهرستان زارچ، جایگاه دوم برترینهای استان یزد در حوزه اشتغالزایی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعید پرویزی، گفت: طبق ارزیابی سامانه ملی رصد اشتغال، شهرستان زارچ با ثبت ۶۰۱ طرح اشتغالزایی و ایجاد ۶۰۹ فرصت شغلی جدید، بعد از شهرستان یزد، موفق به تحقق ۱۰۳ درصدی تعهدات اشتغال خود شده و در میان شهرستانهای استان یزد جایگاه دوم را به دست آورده است.
وی با اشاره به گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، افزود: این موفقیت حاصل تلاش و همافزایی دستگاههای اجرایی، همراهی کارآفرینان و فعالان اقتصادی و پیگیری مستمر مجموعه مدیریتی شهرستان در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار است.
فرماندار زارچ با تأکید بر اهمیت اشتغالزایی برای جوانان و افراد جویای کار تصریح کرد: فراهمسازی بسترهای مناسب برای رونق کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری و توسعه فرصتهای شغلی از مهمترین اولویتهای شهرستان زارچ بوده است که نتایج آن در ارزیابیهای استانی نیز نمایان شده است.
وی ضمن قدردانی از مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان زارچ که در انجام تکالیف و تعهدات خود نهایت تلاش و مسئولیتپذیری را به کار گرفتند، این دستاورد را حاصل همکاری و کار جمعی دانست و در پایان کسب این جایگاه ارزشمند را به مردم شریف شهرستان زارچ تبریک گفت.
شهرستان یزد، زارچ و مروست به ترتیب سه شهرستان اول تا سوم برتر استان یزد در حوزه اشتغال هستند.