مرکز صلح و دوستی «آپیسه سکی» استان گیفو ژاپن، نمایشگاهی را برای گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر سِکی (استان گیفو)، نمایشگاهی برای گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در مرکز صلح و دوستی «آپیسه سکی» برگزار شد.

در این نمایشگاه، ۹۰ اثر شامل عکس‌های کودکان، نقاشی‌هایی که پیش از شهادت کشیده بودند و دیگر یادبود‌ها به نمایش گذاشته شده بود تا بازدیدکنندگان به زندگی کوتاه آنان بیندیشند.

هیرو تاناکا (۶۸ ساله)، برگزارکننده نمایشگاه، در گفت‌و‌گو با روزنامه محلی توضیح داد که این آثار مربوط به کودکانی است که در حمله به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در روز ۲۸ فوریه جان باختند.

کودکان آینده‌سازی که هر کدام پیش از این جنایت شاید هزاران آرزو درسر داشتند. حدود ۶۰ عکس از کودکان و نزدیک به ۳۰ نقاشی آنان در معرض دید عموم قرار گرفته بود.

این نمایشگاه که با همکاری انجمن ایرانیان مقیم ژاپن «ایران ما» برگزار شد و پیش از این نیز در توکیو برگزار شده بود، قرار است در آینده در شهر‌های دیگر از جمله ناگویا و گیفو نیز ادامه یابد.

تاناکا می‌گوید: می‌خواهم مردم واقعیت جنگ را بدانند. وقتی عکس‌ها و نقاشی‌های این کودکان را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که هر کدام از آنها آرزو‌ها و آینده‌ای داشتند.

همچنین در نمایشگاه، کوله‌پشتی و وسایل شخصی کودکان نیز به نمایش گذاشته شده بود تا بازدیدکنندگان بتوانند زندگی روزمره آنان را بهتر تصور کنند.

تاناکا گفت: افراد زیادی برای دیدن نمایشگاه آمدند. بسیاری از آنها پس از خواندن خبر نمایشگاه در روزنامه صبح به اینجا آمدند. بعضی از بازدیدکنندگان هنگام دیدن نقاشی‌ها و عکس‌های کودکان اشک ریختند.

وی افزود: پیام‌های همدردی و درنا‌های کاغذی (اوریگامی) زیادی برای کودکان ایران دریافت کردیم. ما گرمای محبت و همدردی مردم را احساس کردیم و این موضوع به ما انگیزه داد تا برای عدالت و صلح تلاش کنیم.