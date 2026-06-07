نشست «اندیشه‌ها، آرمان‌ها و میراث ماندگار امام خمینی (ره)» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در این نشست شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بر تأثیرات ماندگار و فراملی دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در جهان اسلام تأکید کردند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند در آغاز این برنامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) گفت: اندیشه‌های امام خمینی (ره) همچنان به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان الهام‌بخش است.

در ادامه، پیام اختصاصی دکتر فاطمه سلطانی طباطبایی، عروس حضرت امام خمینی (ره)، برای حاضران پخش شد. وی در این پیام با اشاره به اهداف بلند انقلاب اسلامی، بر جایگاه اخلاق، معنویت، کرامت انسانی و مردم‌باوری در اندیشه و سیره عملی امام خمینی (ره) تأکید کرد و با بیان خاطراتی از زندگی شخصی و خانوادگی ایشان، ابعاد اخلاقی و انسانی شخصیت امام را تشریح کرد.

امام شافعی نایاکورن، امام مرکز اسلامی تایلند و از برجسته‌ترین رهبران دینی اهل سنت این کشور نیز در سخنانی، امام خمینی (ره) را شخصیتی اثرگذار در احیای عزت، استقلال و هویت اسلامی ملت‌ها توصیف کرد و گفت: اندیشه‌های امام خمینی (ره) همچنان برای مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان الهام‌بخش بوده و نقش مهمی در تقویت خودباوری و بیداری اسلامی ایفا کرده است.

رئیس مرکز اسلامی تایلند نیز با اشاره به جایگاه امام خمینی (ره) در دفاع از عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مردمی، نامگذاری روز جهانی قدس را از اقدامات ماندگار ایشان دانست و آن را نمادی از حمایت از ملت‌های مظلوم و دفاع از حقوق انسانی در سراسر جهان عنوان کرد.

این نشست با دعا برای علو درجات حضرت امام خمینی (ره)، تأکید بر ضرورت ترویج ارزش‌های معنوی، عدالت، کرامت انسانی و توسعه گفت‌و‌گو‌های فرهنگی و دینی میان ملت‌ها به کار خود پایان داد.