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استمرار میدان داری و ایستادگی مردم در سراسر ایران

با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به گفته تحلیلگران، ایران با ایستادگی مردم، آمادگی نیرو‌های مسلح، تلاش‌های مسئولان و هوشیاری دیپلماسی دست برتر را در میدان‌های مختلف حفظ کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۰۹:۰۵
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برچسب ها: میدان داری ، ایستادگی در برابر دشمن ، اتحاد و همدلی ، وحدت ، حضور مردم در خیابان ها
 