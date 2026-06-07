استمرار میدان داری و ایستادگی مردم در سراسر ایران

با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به گفته تحلیلگران، ایران با ایستادگی مردم، آمادگی نیرو‌های مسلح، تلاش‌های مسئولان و هوشیاری دیپلماسی دست برتر را در میدان‌های مختلف حفظ کرده است.