به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حقوقی امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه گفت: طرح فیبرنوری پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به طول ۱۲۴ کیلومتر و با اعتبار یکهزار میلیارد ریال در حال اجراست و تا اربعین امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

محمد حاتمی‌زاده شنبه در سفر به خوزستان در نشست با استاندار بیان کرد: برای پایداری ارتباطات سیار در این ۲ مرز، پنج سایت همراه اول با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از محل طرح USO راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به وضعیت ارتباطات روستایی در خوزستان اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۶۸۱ روستای بالای ۲۰ خانوار نیازمند احداث سایت یا بهبود وضعیت ارتباطی در استان شناسایی شده‌اند که ۶۲۲ روستا به اپراتور‌ها ابلاغ شده و بررسی ۵۹ روستای دیگر در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

حاتمی‌زاده خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۴۵۲ روستا در دستور کار اپراتور‌های ارتباطی قرار دارد و تاکنون ۱۶۸ روستا (معادل ۱۲۱ سایت) با اعتبار هفت هزار و ۲۰ میلیارد ریال به شبکه ملی ارتباطات متصل شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش بالاتر از میانگین کشوری در خوزستان است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین تصریح کرد: همه ۸۸ شهر خوزستان به اپراتور‌های مجری طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده است.

استاندار خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود درآمد بالای اپراتور‌ها در استان، توسعه شبکه در خوزستان به صورت یکسان و یکنواخت انجام نشده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده ضمن تاکید بر دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد عدالت در توسعه شبکه ارتباطی در مناطق مختلف ادامه داد: به دنبال رفع مشکلات زیرساخت‌های ارتباطی در استان هستیم تا مردم استان بیشترین بهره‌وری را از شبکه ارتباطی داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق فرودگاه آبادان به خوزستان سفر کرد و پس از ادای احترام به مقام شامخ دریابان شهید تنگسیری در این شهرستان، وارد اهواز شد و با استاندار خوزستان برای بررسی زیرساخت‌های ارتباطی استان دیدار کرد.

حاتمی‌زاده در سفر یک‌روزه خود به خوزستان ضمن بازدید از برخی مراکز مخابراتی و ارتباطی استان، چالش‌های حوزه ارتباطات از جمله کیفیت اینترنت، پوشش شبکه تلفن همراه در مناطق روستایی و دورافتاده و همچنین روند اجرای پروژه‌های فیبر نوری را بررسی کرد.

خوزستان هر ساله در ایام اربعین حسینی و آیین پیاده‌روی اربعین، به دلیل داشتن ۲ مرز چذابه و شلمچه و هم‌مرز بودن با کشور عراق، میزبان هزاران زائر عتبات عالیات است.