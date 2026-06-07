در حالی که سوگ فقدان عظیم رهبر شهید انقلاب سراسر ایران را فرا گرفته است، مردمان بصیر ورامین در شب نود و هشتم با برگزاری تجمعی باشکوه، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به مقام ولایت به اثبات رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی در معابر شهر ورامین، نمودی از اتحاد خلل‌ناپذیر ملت با آرمان‌های رهبر شهید است. شرکت‌کنندگان در این مراسم، حضور در این شب‌های قرار را تجدید میثاق با مسیر عزت و استقلال توصیف کردند و تأکید نمودند که فقدان جسمانی رهبری، هرگز باعث توقف حرکت این ملت در مسیر مقاومت نخواهد شد.

حاضران در این تجمع، با شعار‌هایی حماسی، پیام دادند که ورامین همواره سنگر مستحکم ولایت است و این همبستگی مردمی، پاسخی قاطع به محاسبات دشمنان ایران اسلامی است تا بدانند اراده‌ی ملت ایران در مسیر حق، استوارتر از هر زمان دیگریست.