طرح‌های مسکن ملی در همدان، چشم انتظار همراهی بیشتر متقاضیان و مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: بزرگترین طرح کوی پرواز است که بر اساس آخرین تصمیمات، به افرادی که تمکن مالی بیشتری دارند فراخوان داده‌ایم تا ۲۵ اردیبهشت، آورده خود را به ۸۰۰ میلیون تومان برسانند.

مسعود رضایی افزود: این افراد تا شهریور می‌توانند واحد مورد نظر خود را از بین ۲ هزار و ۴۹۵ واحدی که ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند انتخاب کنند.

او تاکید کرد: هزار و ۴۶۷ متقاضی واریزی خود را به ۸۰۰ میلیون تومان رساندند و اکنون در صدد تامین مصالح برای تکمیل این واحد‌ها هستیم و امیدواریم با همراهی مسئولان و سایر متقاضیان بتوانیم بخشی از این طرح را امسال به نتیجه برسانیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: برای کمک به دهک‌های یک تا چهار که در پروژه سهم دارند به دنبال منابعی از طریق سازمان برنامه و بودجه هستیم و برای متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار است تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از راه و شهرسازی تسهیلات فراهم کنیم.

رضایی درباره این پروژه در شهرستان‌ها هم افزود: طرح ۳۶۵ واحدی نهاوند ۱۳۵ متقاضی در مرحله معرفی به بانک هستند و فاز دوم هم آغاز شده، طرح ۱۲۰ واحدی بهار ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طرح ۵۰۰ واحدی ملایر هم ۸۰ درصد پیشفت فیزیکی دارد و در مرحله نازک کاری است و درصدد فراخوان زدن تکمیل آورده برای تکمیل فاز اول هستیم.