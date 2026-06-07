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با تشدید زیانهای پالایشگاهها در پی جنگ ایران، هند بار دیگر قیمت گاز مایع را افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دولت هند برای دومین بار از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت گاز مایع خانگی (LPG) را افزایش داد؛ اقدامی که با هدف کاهش زیان شرکتهای دولتی توزیعکننده سوخت و جبران هزینههای ناشی از فروش یارانهای انجام شده است.
به گزارش بلومبرگ، بر اساس اعلام دولت هند، قیمت هر سیلندر ۱۴.۲ کیلوگرمی گاز مایع در سراسر کشور ۲۹ روپیه (حدود ۳۱ سنت آمریکا) افزایش یافته است. تمامی پالایشگاههای دولتی هند این افزایش قیمت را اعمال کردهاند. مقامهای هندی میگویند افزایش هزینههای پالایش و فشارهای ناشی از تحولات بازار انرژی در پی جنگ ایران، سودآوری شرکتهای انرژی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.