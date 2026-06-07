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متخصص بیماریهای عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به خطرات مرگبار ویروس ابولا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا صالحی، با اشاره به گسترش موارد ابتلا به ویروس ابولا در برخی کشورهای آفریقایی، نسبت به خطرات این بیماری مرگبار و اهمیت رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت هشدار داد.
این متخصص بیماریهای عفونی گفت: ویروس ابولا یک بیماری شناخته شده و دیرینه است که بیش از سه دهه در کشورهای غرب آفریقا به شکل طغیانهای مختلف مشاهده شده و بارها موجب بروز بحرانهای بهداشتی شده است.
وی با بیان اینکه ابولا از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان محسوب میشود، افزود: این ویروس عمدتاً از برخی گونههای خفاش به انسان منتقل میشود. در مناطقی از غرب آفریقا که این حیوانات زیست میکنند، تماس مستقیم یا مصرف حیوانات آلوده میتواند زمینه انتقال ویروس به انسان را فراهم کند.
صالحی با تأکید بر قدرت بالای سرایت این بیماری گفت: ابولا قابلیت انتقال از انسان به انسان را از طریق خون، ترشحات تنفسی و ترشحات گوارشی دارد و همین موضوع کنترل بیماری را با چالش جدی مواجه میکند.
وی ابولا را یکی از خطرناکترین تبهای خونریزیدهنده ویروسی دانست و تصریح کرد: این بیماری میتواند باعث بروز تب خونریزیدهنده حاد شود و در موارد شدید، جان بیمار را تهدید کند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: متأسفانه هنوز درمان ضدویروسی قطعی و اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد و اقدامات درمانی عمدتاً حمایتی هستند.
بنابر این گزارش، ویروس ابولا اولین بار در سال ۱۹۷۶ در یکی از استانهای سودان و نیز منطقهای در نزدیکی زئیر جایی که هم اکنون جمهوری دمکراتیک کنگو نامیده میشود، شناسایی شد. بین ژوئن تا نوامبر آن سال، ۲۸۴ نفر به این بیماری مبتلا شدند که در نهایت، ۱۵۱ نفر جان خود را از دست دادند.
طی سالهای بعد، این ویروس به دیگر کشورهای آفریقایی نیز شیوع پیدا کرد و هرچند سال یکبار، جان انسانهای بسیاری را گرفت. البته، این بیماری تنها آفریقا را درگیر نکرد و به خارج از این قاره نیز سرایت کرد.
شیوع ابولا در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در چند کشور از جمله گینه، لیبریا و سیرالئون، ۲۸ هزار و ۶۰۰ فرد را آلوده کرد و منجر به مرگ ۱۱ هزار و ۳۰۰ تن شد.